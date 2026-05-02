Ovakav Arsenal može do titule: Đekereš se raspucao i razbio Fulam

Atomsko prvo poluvreme Arsenala bilo je dovoljno da "tobdžije" ubedljivo savladaju Fulam u malom londonskom derbiju - 3:0 (3:0).

Utakmicu je obeležila simultanka Viktora Đekereša, koji je režirao trijumf sa dva pogotka i asistencijom za gol Bukaja Sake. Sada je Šveđanin na koti od 15 golova, a četvrti put u ligi ove sezone tresao je mrežu dva puta na istom duelu. Iskoristio je Mikel Arteta komotno vođstvo da rano izvede nosioce igre, pa su sjajni špic i Deklan Rajs napustili igru u 64. minutu. Na poluvremenu je izašao Saka, što znači da je španski stručnjak uspeo i da sačuva svežinu ključnih