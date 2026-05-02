Rivs o oporavku: Nisam išao sa Lukom, radio sam po ceo dan

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa Ostin Rivs izjavio je da je neumorno radio kako bi se što pre oporavio i pomogao svom timu u plej-ofu NBA lige.

Rivs se nedavno vratio na teren nakon oporavka od povrede abdomena. Ovaj 27-godišnjak je odigrao peti i šesti meč serije prve runde plej-ofa i dao veliki doprinos eliminaciji Hjuston Roketsa – pauzirao je gotovo mesec dana, a potom uz Lebrona Džejmsa bio najuticajniji u ekipi Džej-Džeja Redika. Bek je rekao da je oporavak od istegnuća trbušnog mišića uključivao intenzivne svakodnevne tretmane, našalivši se da nije putovao u Evropu sa saigračem Lukom Dončićem. Dok