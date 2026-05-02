Amerika komanduje povlačenje! Na pomolu pucanje unutar NATO-a ali postoji i – rezervni plan

Povlačenje 5.000 američkih vojnika iz Nemačke nije velika cifra ali jeste signal da će doći do velikih problema u budućnosti. NATO će se naći u situaciji da se deli na nemačke i američke saveznike, odnosno, izvesno je da će neke države članice morati da se opredele između te dve sile, ocenjuje za Sputnjik Andrej Mlakar.

U narednih godinu dana Sjedinjene Američke Države povlače 5.000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Ovaj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsednika Donalda Trampa i Evrope kada je u pitanju rat u Iranu, ali i posle sukoba Trampa i nemačkog kancelara Fridriha Merca koji je u ponedeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima o okončanju rata. Da li je ovo uvod u simbolični kraj zapadnog poretka moći? Vojnopolitički komentator