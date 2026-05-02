Drama i produžetak, pa trojka za majstoricu i slavlje Rajakovića

Sputnik pre 2 sata
Košarkaši Toronta koje vodi srpski stručnjak Darko Rajaković izborili su trojkom Ar Džej Bereta sekund pre kraja majstoricu protiv Klivlenda pošto su pobedili rezultatom 112:110 (104:104) posle produžetka i tako izjednačili u seriji na 3:3.

Beret je pogodio trojku uz mnogo sreće, jer se lopta odbila od obruča i otišla uvis, ali se vratila u koš i tako produžila neizvesnost u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije. Klivlend za sekundu nije iskoristio napad da okonča seriju, Evan Mogli nije pogodio dalekometnu trojku, pa će Kavalirsi morati da traže pobedu na domaćem terenu za prolaz dalje. Rajakovićevu četu predvodio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 skokova. Beret je imao 24 poena i devet skokova,
Povezane vesti »

Rajković: „Nazovite me ludim, ali ja sam ovo video unapred“

Rajković: „Nazovite me ludim, ali ja sam ovo video unapred“

Sputnik pre 6 minuta
Rajaković: Zovite me ludim, ali ja sam ovo noćas video unapred

Rajaković: Zovite me ludim, ali ja sam ovo noćas video unapred

Politika pre 11 minuta
Rajaković: Nazovite me ludim, ali znao sam da će se ovo dogoditi

Rajaković: Nazovite me ludim, ali znao sam da će se ovo dogoditi

Sport klub pre 1 sat
Ovo niste mogli da vidite u prenosu utakmice! Pogledajte reakciju Darka Rajakovića posle lude trojke za pobedu! (video)

Ovo niste mogli da vidite u prenosu utakmice! Pogledajte reakciju Darka Rajakovića posle lude trojke za pobedu! (video)

Kurir pre 1 sat
Rajaković posle čudesne pobede: "Ja sam smešan, zar ne?" VIDEO

Rajaković posle čudesne pobede: "Ja sam smešan, zar ne?" VIDEO

B92 pre 51 minuta
Spektakl u Valensiji, za novu pobedu Panatinaikosa

Spektakl u Valensiji, za novu pobedu Panatinaikosa

Politika pre 56 minuta
Nezapamćeno! Vodili 24 razlike, pa promašili 23 šuta u nizu, 45 minuta nisu dali koš (video)

Nezapamćeno! Vodili 24 razlike, pa promašili 23 šuta u nizu, 45 minuta nisu dali koš (video)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Obrni - okreni, opet Murinjo?!

Obrni - okreni, opet Murinjo?!

Sportske.net pre 21 minuta
Preminuo Aleks Zanardi

Preminuo Aleks Zanardi

Danas pre 1 minut
Novi poraz rukometaša: Vranje - Crvena zvezda 35:38

Novi poraz rukometaša: Vranje - Crvena zvezda 35:38

Vranje news pre 16 minuta
Zvezda pravi čistku: Babika na izlaznim vratima, poznati klub napravio prvi potez!

Zvezda pravi čistku: Babika na izlaznim vratima, poznati klub napravio prvi potez!

Hot sport pre 26 minuta
Matić ne staje: Srbin dobija novi ugovor u 38. godini!

Matić ne staje: Srbin dobija novi ugovor u 38. godini!

Hot sport pre 1 minut