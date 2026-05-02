Drama i produžetak, pa trojka za majstoricu i slavlje Rajakovića

Košarkaši Toronta koje vodi srpski stručnjak Darko Rajaković izborili su trojkom Ar Džej Bereta sekund pre kraja majstoricu protiv Klivlenda pošto su pobedili rezultatom 112:110 (104:104) posle produžetka i tako izjednačili u seriji na 3:3.

Beret je pogodio trojku uz mnogo sreće, jer se lopta odbila od obruča i otišla uvis, ali se vratila u koš i tako produžila neizvesnost u prvom kolu plej-ofa Istočne konferencije. Klivlend za sekundu nije iskoristio napad da okonča seriju, Evan Mogli nije pogodio dalekometnu trojku, pa će Kavalirsi morati da traže pobedu na domaćem terenu za prolaz dalje. Rajakovićevu četu predvodio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 skokova. Beret je imao 24 poena i devet skokova,