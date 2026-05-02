Partizan bolji od Novog Pazara u Beogradu

Fudbaleri Partizana pobedili su Novi Pazar sa 2:1 (2:0) u meču četvrtog kola plej-ofa Superlige Srbije odigranom u Beogradu.

Partizan se pobedonosno vratio posle lošeg izdanja u "večitom derbiju". Prva ozbiljna prilika desila se već u 16. minutu, kad je Ognjen Ugrešić pogodio stativu. Domaćini su poveli golom Vanje Dragojevića u 23. minutu iz tečne akcije koju je strelac gola i započeo dodavanjem ka Polteru na 30-ak metara od gola. Nemac se zagradio i prosledio loptu na stranu ka Ugrešiću, u međuvremenu je Dragojević nastavio kretnju ka golu Pazaraca i pravovremeno je upošljen za