Kvadrat u Beogradu plaćen čak 15.000 evra: Evo koliko je koštala najskuplja garaža u prestonici

Vrednost tržišta nepokretnosti u Srbiji u 2025. godini iznosila je rekordnih 8,1 milijardu evra, što predstavlja rast od 8,6 odsto u odnosu na 2024. godinu, saopštio je Republički geodetski zavod.

Najskuplji kvadrat stana u Srbiji u 2025. godini prodat je po ceni od 15.298 evra na teritoriji beogradske opštine Savski venac, dok je najveća suma u iznosu od 1,8 miliona evra izdvojena za stan na lokaciji "Beograd na vodi", navodi se u saopštenju. Najskuplja kuća prodata je na teritoriji gradske opštine Savski venac (Grad Beograd) za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste gradske opštine je najskuplje garažno mesto plaćeno 66.000 evra. Najskuplji kvadrat