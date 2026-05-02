Ukrajina tvrdi da je udarila na moćne ruske nevidljive lovce, 1700 km od granice: Nije jasno kako su to izveli

Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila neke od najnaprednijih ruskih borbenih aviona duboko unutar teritorije Rusije, ciljajući nevidljive lovce pete generacije Su-57 i bombarder Su-34 u regiji Čeljabinsk, otprilike 1700 kilometara od ukrajinske granice.

Napad se dogodio 25. aprila, prema tvrdnji ukrajinskog Generalštaba, koji nije otkrio metodu napada niti potvrdio tačan broj oštećenih vazduhoplova. Zvaničnici su izjavili da je pogođeno "nekoliko" Su-57 i jedan Su-34, kako prenosi Kyiv Post. Su-57 je najnapredniji ruski borbeni avion i jedini operativni borbeni avion pete generacije. Dizajniran sa stelt karakteristikama, naprednom avionikom i manevarskim sposobnostima velike brzine, namenjen je da se takmiči sa