"Kralj Kali": Javio se Miler-Mekintajer i pružio podršku Nikoli Kaliniću

KOŠARKAŠ Crvene zvezde, Nikola Kalinić bio je deo sukoba na utakmici protiv Zlatibora, a sad mu je stigla podrška od saigrača Kodija Miler-Mekintajera.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages Iskusni krilni igrač bio je centru pažnje na susretu u Čajetini posle duela sa Matejom Čibejom. Došlo je i do fizičkog napada, a 34-godišnjak iz Subotice kažnjen je sa dve utakmice suspenzije, ali i finansijski. - Kralj Kali - napisao je Miler-Mekintajer na svom Tviter nalogu. King Kali 🐺❤️🪽 pic.twitter.com/yVckkQ9nfe — Codi Miller-McIntyre (@CodiTyree0) May 2, 2026 Podsetimo, majstorica Crvena zvezda - Zlatibor na programu je u