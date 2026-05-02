Nezapamćeno! Vodili 24 razlike, pa promašili 23 šuta u nizu, 45 minuta nisu dali koš (video)

Detroit Pistonsi izborili su majstoricu u prvoj rundi plej-ofa istočne konferencije, pošto su posle nestvarnog preokreta u šestoj utakmici savladali Orlando rezultatom 93:79. Ono što ovaj meč čini posebnim jeste neverovatna statistika.

FOTO: Tanjug/AP Photo/John Raoux Delovalo je da će Orlando pred svojim navijačima završiti posao i obezbediti plasman u narednu rundu, ali se meč pretvorio u pravu noćnu moru za domaći tim. Ekipa trenera Jamahl Mozlija imala je ogromnih +22 na poluvremenu, ali je u nastavku usledio potpuni kolaps. U drugom poluvremenu košarkaši Orlanda su potpuno stali – postigli su svega 19 poena, što je gotovo nezabeležen pad u NBA plej-ofu. Orlando went 45 minutes between made