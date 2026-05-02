Grafiti mržnje po Srbiji: Vlast je malo nervozna

Počinioci se kao ne znaju, ali se mete itekako znaju: studenti u pobuni, građani, rektor Vladan Đokić. Neki ljudi su sami zasukali rukave da prekreče poruke mržnje, dok policija ne daje glasa od sebe

„Blokaderi ustaše“, „blokaderi teroristi“, „rektor Đokić ubica“, „rektor lopov“ neki su od grafita kojima su poslednjih dana prekrivene fasade zgrada u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, piše Dojče vele. Pojavili su se pošto su studenti u blokadi počeli akciju lepljenja nalepnica na kojima piše „Studenti pobeđuju“. Usledila je kontra-kampanja pristalica vlasti, koji su ispisali grafite „Srbija pobeđuje“, ali i stotine natpisa mržnje protiv studenata u blokadi i