Kupuju američke F-35 i F15IA za više desetina milijardi dolara

Izrael je dao konačno odobrenje za plan o kupovini borbenih aviona F-35 i F-15IA od američkih kompanija Lockheed Martin i Boeing, u okviru dogovora vrednog više desetina milijardi dolara.

Ugovor, koji je odobrio izraelski odbor za nabavku, predstavlja prvi korak u planu jačanja izraelske vojske vrednom 119 milijardi dolara i "povećanju spremnosti uoči zahtevne decenije za izraelsku bezbednost", navelo je ministarstvo. Ministarstvo je dodalo da će novi avioni biti temelj dugoročnog razvoja vojske, odgovora na regionalne pretnje i očuvanja izraelske strateške vazdušne nadmoći. "Pored neposrednih potreba za ratnom nabavkom, imamo odgovornost da