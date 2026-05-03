Đilas (SSP): Vučić želi izbore 12. jula jer tada ne bi glasalo nekoliko stotina hiljada ljudi

Beta pre 25 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je jedini razlog zbog kojeg bi predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao izbore za 12. jul, činjenica da tada ne bi moglo da izađe na glasanje nekoliko stotina hiljada ljudi, koji bi bili na odmorima, ili na radu u inostranstvu.

"Evropa ne gleda blagonaklono na izbore u julu, kao što ne gleda blagonaklono na ideju izbora bez primenjenih svih preporuka ODIHR-a. Sa ovakvim uslovima i medijima, Srbija je podeljena pola - pola, s tim što je naša polovina ipak malo veća", kazao je Đilas u stranačkom podkastu, a preneo SSP u saopštenju.

Prema njegovim rečima, bilo je važno da se prihvati predlog o prelaznoj vladi, koja bi donekle sprečila krađu izbora, jer će, ako ne bude promene izbornih uslova, doći do kupovine glasova i pritiska na glasače."Kad god izbori budu na njih moramo izaći sa jasnim planom šta se posle pobede radi. Kampanja je odavno u toku, u njoj naravno ima nekih marketinških aktivnosti, ali je suština da se narodu kaže da promena vlasti ne donosi nikakvu neizvesnost, da ne vodi ni u kakav haos, već upravo suprotno. Garantuje sigurnost i stabilnost", zaključio je Đilas.

(Beta, 03.05.2026)