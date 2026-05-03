Koalicija za slobodu medija: Novinarstvo u Srbiji sve opasnije

Koalicija za slobodu medija ocenila je, povodom Međunarodnog dana slobode medija, da ga Srbija dočekuje kao zemlja u kojoj je bavljenje novinarstvom sve opasnije, a institucije sve pasivnije.

"Zato pozivamo sve novinare i novinarke i medije da danas u pet do 12 isključe ton, zamrače ekrane i ćutke se pridruže međunarodnoj simboličnoj akciji Pet minuta gromoglasne tišine kako bi nadležne i najširu javnost još jednom upozorili na posledice kontinuiranog ugrožavanja medijskih sloboda već vidljive u svim sferama, od političkog sistema do prava i sloboda svih građana", navedeno je u saopštenju.

Ukazano je da posebno zabrinjava odnos policije prema novinarima i novinarkama.

"Od marta do kraja decembra 2025. godine Nezavisno udruženje novinara Srbije je zabeležilo 77 slučajeva napada od strane policije, neosnovanog privođenja i legitimisanja novinara i novinarki, kao i nereagovanja policije kada se nađe na licu mesta. Od tog broja, 26 slučajeva odnosilo se na novinarke. U više od 30 fizičkih napada bilo je uključeno postupanje policijskih službenika", navela je koalicija i da su pretnje i nasilje prema novinarima postali gotovo svakodnevica.

"Verbalni napadi visokih državnih funkcionera i poslanika vladajuće stranke na novinare i medije stvaraju atmosferu linča i podstiču nasilje kroz narative koji ih kriminalizuju", upozorila je koalicija.

Navela je i da se novinari i medijski radnici suočavaju sa izuzetno nepovoljnim uslovima rada, da je položaj lokalnih novinara posebno je težak" i dodala:" Niske zarade, izostanak naknade za prekovremeni rad, nepoštovanje radnog vremena, nesigurni ugovori i stalna neizvesnost u pogledu opstanka medijskih kuća dovode do iscrpljivanja profesije i odlaska sve većeg broja ljudi iz novinarstva".

Koalicija za slobodu medija je ukazala da sloboda medija ne može postojati tamo gde su novinari fizički ugroženi, ekonomski iscrpljeni, institucionalno nezaštićeni i stalno izloženi pritiscima, kao i da napadi na novinare nisu samo napadi na pojedince i redakcije, već napadi na pravo građana da znaju.

"Zahtevamo od nadležnih institucija da hitno i efikasno istraže sve napade, pretnje i pritiske na novinare i medijske radnike, obezbede odgovornost policijskih službenika koji su napadali, privodili, legitimisali ili nisu zaštitili novinare na zadatku, da prestanu sa praksom targetiranja kritičkih medija i novinara, da obezbede transparentno postupanje tužilaštava i sudova u slučajevima napada, kao i da se hitno usvoje i sprovedu mere za poboljšanje ekonomskog položaja novinara, zaštitu radnih prava i jačanje lokalnih medija", rečeno je u saopšenju.

"Bez bezbednih novinara, slobodnih redakcija i dostojanstvenih uslova rada nema ni slobodnih medija. A bez slobodnih medija nema demokratskog društva", istakla je Koaliciju za slobodu medija.

Koaliciju čine Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), NUNS, Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija "Lokal Pres", Slavko Ćuruvija fondacija i Granski sindikat kulture, umetnosti i medija "Nezavisnost".

(Beta, 03.05.2026)