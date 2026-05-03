Monarhisti: I posle tragedije u Ribnikaru nema sistema za zaštitu dece u Srbiji

Beta pre 11 minuta

Savez Monarhisti - Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je da u srpskom društvu nisu sprovedene suštinske promene, uprkos datim obećanjima posle tragedije u osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", pre tri godine.

"Sećanje na stradalu decu obavezuje na stvarne, a ne prividne promene u društvu", poručili su monarhisti u saopštenju.

Kako su istakli, "umesto odgovornosti i reforme sistema, sve je ostalo na obećanjima i ništa se nije promenilo - obećanja o ukidanju ili ograničavanju rijaliti programa nisu ispunjena, pa se isti sadržaji i dalje emituju bez kontrole".

"Tri godine posle 'Ribnikara' jasno je da nismo izgradili sistem koji štiti decu. Društvo nije pretrpelo nikakve promene, jer je sistem vrednosti ostao isti koji se promoviše preko medija sa nacionalnom frekvencijom", poručio je kopredsednik monarhista, poslanik koalicije Nada Dušan Radosavljević, preneo je savez.

Naglasio je da se "ništa suštinski nije promenilo – ni u školama, ni u medijima" i dodao: "Rijalitiji dominiraju, nasilje se relativizuje, a odgovornost izostaje".

(Beta, 03.05.2026)

