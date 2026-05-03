Prognoza za nedelju, 3. maj: Danas nakon hladnog jutra sunčano i toplije vreme

U Srbiji će nakon hladnog jutra biti sunčano i toplije vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom.

Na visokim planinama prolazno provejavanje snega.

Duvaće slab i umeren vetar, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan, istočnih smerova.

Najniža temperatura biće od nule do devet, a najviša od 16 do 23 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplije.

Najniža temperatura biće od četiri do devet, a najviša oko 21 stepena.

(Beta, 03.05.2026)