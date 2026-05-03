SRCE: Vlast promoviše nasilje posle tragedije u Ribnikaru

Beta pre 3 sata

Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je da su "prošle tri godine od kada je u Osnovnoj školi 'Vladislav Ribnikar' pucano u decu, ali država ništa nije uradila osim što fingira empatiju" i poručila da je "dužnost svakog građanina da ne ćuti protiv tišine kojom režim pokušava da prekrije sopstvenu nesposobnost i apsolutni izostanak moralne odgovornosti".

"Naš cilj je korenita promena sistema vrednosti. Nećemo stati dok od Srbije ponovo ne napravimo državu u kojoj su deca bezbedna, u kojoj se neguju vrline, a ne agresija, i u kojoj se za ovakve tragedije odgovornost. Zločin u Ribnikaru nas je sve obeležio, ali nas je ponašanje vlasti nakon toga trajno ponizilo. Vreme je da to prekinemo", rekao je član Predsedništva stranke, dugogodišnji prosvetni radnik Boško Šindić.

On je upozorio da je, posle ove tragedije, došlo do još veće eskalacije nasilja stvaranjem "'ćacilenda' u kome obitavaju kriminalci koje čuva policija, brutalnim prebijanjem studenata i još izraženijem govoru mržnje u medijskom prostoru".

Kako je naveo, "godinama ovaj režim direktno promoviše kulturu nasilja sa nacionalnih frekvencija i iz skupštinskih klupa - agresija, netrpeljivost i gaženje ljudskog dostojanstva postali su zvanična politika Vučićevog režima", uz konstataciju i da je režim stvario ambijent za tragedije kao što je bila u ovoj školi.

"Deca su prepuštena ulici, rijalitijima i naprednjačkom sistemu vrednosti u kojem se napreduje isključivo dokazujući lojalnost Vučiću i njegovom korumpiranom sistemu, dok su prosvetni radnici poniženi i obezvređeni. A zapravo su oni jedini koji na svojim plećima vode, čini se, uzaludnu borbu kroz učešće u različitim Timovima za suzbijanje nasilja koji su pretrpani birokratijom", istakao je Šindrić.

(Beta, 03.05.2026)

