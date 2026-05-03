Krvava noć u Tuzli: Posvađao se sa bratom, pa potegao automatsko oružje i na mestu ga ubio: Policija blokirala ceo kraj!

Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi u naselju Miladije u Tuzli Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodila svađa između dve muške osobe Jedna osoba je smrtno stradala u pucnjavi koja se sinoć dogodila u naselju Miladije u Tuzli, saopštila je danas lokalna policija.

Prema prvim informacijama u do pucnjave je došlo u tuzlanskom naselju Miladije kada je E.S nakon svađe iz automatskog oružja sinoć ubio svog brata E.S, piše "Avaz". U saopštenju operativnog centra policijske uprave Tuzlanskog kantona, potvrđeno je da se pucnjava dogodila u subotu oko 22.45 sati, kao i da je jedna osoba smrtno stradala, prenosi portal Klix.ba. Prema nezvaničnim informacijama, pucnjavi je prethodila svađa, a jedan učesnik svađe je smrtno stradao.