Preokret kakav se retko viđa: Neverovatna Tijana Bošković odvela Vakifbank u finale Lige šampiona

Odbojkašice Vakifbanka plasirale su se u finale Lige šampiona pošto su posle preokreta savladale Koneljano rezultatom 3:2 u setovima (22:25, 18:25, 29:27, 25:23, 15:11).

Odbojkašice dojučerašnjeg dvostrukog evropskog šampiona su krajem trećeg seta imale prednost od 22:18, te 24:22 i čak četiri meč lopte, ali su sve do jedne uspele da ih spasu srpska reprezentativka Tijana Bošković i saigračice, a onda i režiraju preokret vredan pamćenja. Za Vakif igraju i njene saigračice iz reprezentacije Aleksandra Jegdić i Katarina Dangubić, koja je doživela tešku povredu te je izneta sa terena u četvrtom setu, a bila je jedan od inicijatora