Saša Obradović uoči majstorice protiv Zlatibora: Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Zlatibora u nedelju od 19 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ u majstorici četvrtfinala KLS-a.

Nakon ubedljive pobede u prvom meču, crveno beli su odigrali lošu utakmicu, pa će prolaz na fajnal-for u Nišu krajem maja tražiti kroz treći duel u Beogradu. Trener Saša Obradović se tim povodom kratko obratio javnosti. – Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde, i potpuno drugačije u odnosu na ono što smo prikazali, odnosno nismo u drugom meču u Čajetini – rekao je on, iskoristivši priliku da pozove navijače na utakmicu i izvini im