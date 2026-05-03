Živojin Rakočević, UNS: Srbija ratna zona“ za novinare, 261 slučaj ugrožavanja

Predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Živojin Rakočević danas je u Gračanici, na obležavanju Svetskog dana slobode medija, izjavio da 261 slučaj ugrožavanja novinara, koliko je UNS zabeležio u bazi prošle godine, govori da novinari u Srbiji rade u društvenom kontekstu koji se može opisati kao ratna zona. „Nije više problem da izveštavate, sada se pitate da li smete da se identifikujete kao novinar, da nosite prsluk sa PRESS oznakama, da izađete i kažete kako