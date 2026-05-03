Bez gužvi na granicama, ali oprez: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim važnijim putnim pravcima

Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se na teretnim terminalima, na izlazu, vozila zadržavaju sat vremena na Batrovcima i Šidu.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Na kraju produženog prazničnog vikenda očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na gotovo svim važnijim putnim pravcima u zemlji, posebno u popodnevnim i večernjim satima pre svega na prilazima većim gradovima, kao i na naplatnim rampama, gde su moguća zadržavanja i usporena vožnja. Dodatno