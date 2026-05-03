Dejan Joveljić strelac za Sporting u remiju protiv Sijetla u MLS ligi

Fudbaleri Sporting Kanzas Sitija i Sijetl Saundersa odigrali su nerešeno - 1:1 u utakmici MLS lige.

Sijetl je poveo u drugom minutu pogotkom Pola Rotroka, a Sporting je izjednačio u 18. minutu golom srpskog fudbalera Dejana Joveljića, koji je odigrao ceo meč za ekipu iz Kanzas Sitija. Ovo je bio peti gol srpskog fudbalera za Sporting u novoj sezoni MLS lige. Sijetl se nalazi na četvrtom mestu na tabeli Zapadne konferencije MLS lige sa 20 bodova iz devet mečeva. Sporting je poslednji, 15. sa samo pet bodova iz 10 utakmica.
