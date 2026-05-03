Evo kakvo nas vreme čeka do 11. maja: Ujutru mraz, popodne leto - temperature i do 29 stepeni

U Srbiji će u ponedeljak, 4. maja, nakon hladnog jutra, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, u toku dana biti sunčano i toplo, s najnižom temperaturom od 0 do 9, a najvišom od 22 do 26 stepeni.

Kako je saopštio Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni. U Beogradu će biti sunčano i toplo, s vetrom slabim, južnim i jugoistočnim, i najnižom temperaturom od 4 do 9, a najvišom oko 26 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 11. maja, slab jutarnji prizemni mraz očekuje se još u utorak, ali kao ređa pojava. Dnevne temperature biće u daljem porastu - do srede od 24 do 29 stepeni, a od