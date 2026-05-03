(Video) Evzoni potpuno paralsan! Kilometarske kolone na ulazu u Srbiju čeka se satima

Posle produženog vikenda povodom prvomajskih praznika, veliki broj građana vraća se sa odmora, što je dovelo do ogromnih gužvi na ulazu u Srbiju.

Na graničnom prelazu Evzoni, iz pravca Grčke ka Srbiji, formirane su kilometarske kolone, a zadržavanja trenutno prelaze tri sata. Dodatne gužve beleže se i na naplatnoj stanici Obrenovac u smeru ka Beogradu, gde je saobraćaj znatno usporen. Vozačima se savetuje dodatno strpljenje i oprez zbog pojačanog intenziteta saobraćaja.