EES sistem na granicama: Privremene izmene za građane Srbije koji tokom leta putuju u Grčku

Od 1. juna do 30. avgusta novi sistem ulaska u Evropsku uniju - EES (Entry/Exit System) biće suspendovan za građane Srbije, primenjivaće se u noćnim satima i neće uticati na dodatne gužve, potvrdila je generalna konzulka Srbije u Solunu Jelena Vujić Obradović za Prvu televiziju.

Prema njenim rečima, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje. Obradović je istakla da Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju za građane Srbije, ali da se očekuje njegova obustava tokom leta, kako bi se izbegle velike gužve na granicama. "Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane