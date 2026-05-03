Izrael odobrio kupovinu još dve eskadrile lovaca F-35I i F-15IA od SAD

Izrael će nabaviti još dve eskadrile lovaca F-35I i F-15IA od SAD, nakon iskustava iz nedavnog rata u Iranu, saopštilo je izraelsko Ministarstvo odbrane.

Tokom vikenda, izraelski Ministarski komitet za nabavke odobrio je plan Ministarstva odbrane za nabavku četvrte eskadrile F-35I od kompanije Lokid Martin i druge eskadrile F-15IA od kompanije Boing, u poslovima vrednim više milijardi dolara, prenosi Tajms of Izrael. Ministarstvo je navelo da će avioni „služiti kao kamen temeljac dugoročnog razvoja" izraelske vojske i doprineti "rešavanju problema regionalnih pretnji koje se razvijaju, kao i očuvanju strateške