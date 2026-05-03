Premijer Macut sa ministrima odao poštu stradalima u u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar"

Predstavnici Vlade Srbije na čelu sa premijerom Đurom Macutom odali su danas poštu stradalima u masovnom ubistvu u Osnovnoj skoli "Vladilsav Ribnikar" koje se dogodilo pre tri godine.

Premijer Macut i ministri prosvete Dejan Vuk Stanković i pravde Nenad Vujić položili su ispred škole venac u ime Vlade Srbije i upisali se u knjigu sećanja. Poštu su odali i predstavnici opštine Vračar. Obeležavanje treće godišnjice tragedije u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", gde je učenik K.K. iz vatrenog oružja ubio devetoro đaka i čuvara škole, počelo je jutros ispred te škole okupljanjem porodica i prijatelja stradalih, učenika i građana.