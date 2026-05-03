„Postojala je malo jača agresivnost, ali bez provokacija“: Dobrić istakao poraz u Čajetini kao najveći motiv!

Nije im bio cilj da se služe prljavim potezima! Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić istakao je posle ubedljive pobede nad Zlatiborom i plasmana na F4 KLS-a da je ekipa reagovala onako kako se očekivalo nakon poraza u prethodnom meču.

Crveno-beli su u majstorici dominantno slavili i pokazali potpuno drugačije izdanje u odnosu na duel u Čajetini, a Dobrić je naglasio da je reakcija tima bila prava: „Mislim da je to neka normalna reakcija posle poraza i svega što se desilo. Odgovorili smo na pravi način. Nije bilo provokacija, nije bilo prljavih poteza, jednostavno igrali smo sa velikom energijom. Od početka smo pokazali da smo kvalitetniji i da pobeda ne treba da dođe u pitanje. Cela ekipa je to