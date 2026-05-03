Ukleti novi stadion i dalje proganja Mesija i Inter: Od kako su ga sazidali, kod kuće ne mogu da pobede ni kada vode 3:0!

Orlando šokirao Mesijev Inter: od 0:3 do pobede u Majamiju! Inter Majami doživeo je bolan poraz na svom terenu, pošto je Orlando Siti napravio veliki preokret i slavio sa 4:3, iako je posle 33 minuta gubio 3:0.

Tim Lionela Mesija delovao je kao da konačno ide ka prvoj pobedi na novom stadionu, ali je usledio potpuni raspad domaćina. Majami ni posle četvrtog meča na Nu stadionu nije uspeo da trijumfuje, a poraz je prekinuo i niz od 11 utakmica bez neuspeha u svim takmičenjima. Mesi je u svom 100. nastupu za Inter Majami postigao 86. gol u dresu kluba i dodao asistenciju. Pre njega je mrežu zatresao Ijan Frej, dok je posle Mesijevog dodavanja pogodio i Telasko Segovija za