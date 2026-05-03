„Srbijavoz“: Kodndukterka u vozu prepoznala nestalu devojčicu Dunju
In medija pre 10 minuta
Tokom sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je devojčicu Dunju Necić, na osnovu informacija iz sistema Pronađi me, i odmah obavestila nadležne službe, saopštila je kompanija „Srbijavoz“.
Zahvaljujući reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica Dunja Necić, za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema „Pronađi me“, uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima, navodi se u saopštenju „Srbijavoza“. Kako se dodaje, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su pripadnici preuzeli devojčicu po dolasku voza u stanicu. Devojčica je bezbedno zbrinuta, a nadležni organi