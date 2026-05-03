„Srbijavoz“: Kodndukterka u vozu prepoznala nestalu devojčicu Dunju

Tokom sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je devojčicu Dunju Necić, na osnovu informacija iz sistema Pronađi me, i odmah obavestila nadležne službe, saopštila je kompanija „Srbijavoz“.

Zahvaljujući reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica Dunja Necić, za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema „Pronađi me“, uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima, navodi se u saopštenju „Srbijavoza“. Kako se dodaje, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su pripadnici preuzeli devojčicu po dolasku voza u stanicu. Devojčica je bezbedno zbrinuta, a nadležni organi