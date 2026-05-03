Tri godine od masovnog ubistva u Ribnikaru: Ožiljak u kolektivnom pamćenju i društvo koje ne čuje oluju

Na današnji dan pre tri godine dogodilo se prvo od dva masovna ubistva koja su duboko potresla Srbiju. U Oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar na Vračaru učenik te škole ubio je deset osoba (devet učenika i radnika obezbeđenja) i ranio još pet učenika i nastavnicu. Ubijeni su Ana Božović, Sofija Negić, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski, Katarina Martinović i Adriana Dukić, kao i čuvar Dragan Vlahović. Njihove porodice bore se sa neizmernom tugom, a društvo

Foto: Srđan Ilić Početak ovog teksta je kršenje načela novinarstva, pišem ga u prvom licu, pišem ga prvenstveno zbog stradalih i njihovih porodica. Ali, pišem ga i kao epitaf jednom društvu koje nije imalo snage da stane, koje je pristalo da potone u vrtlog nasilja. TREĆI MAJ, namerno velikim slovima, jer ne znam kako drugačije da opišem strah, tugu, sramotu i jezivu prazninu koji su obeležili taj dan 2023. godine. Dečak ubica ubio je Anu, Angelinu, Katarinu, Emu,