MUP: Pronađeni nestali petnaestogodišnjaci iz Novog Sada, zatvoren sistem Pronađi me

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saopštilo je da je večeras pronađena 15-godišnja devojčica Dunja Necić iz Novog Sada čiji je nestanak prijavljen 29. aprila.

Ona je, kako se navodi u saopštenju, pronađena u društvu 15-godišnjaka čiji je nestanak u Novom Sadu takođe prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad policije je u toku. Sistem „Pronađi me“ za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka dece aktiviran je danas oko 17 časova zbog nestanka devojčice, a sistem je zatvoren oko 22 časa. Beta