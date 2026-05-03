TD Garden zanemeo! Filadelfija srušila Seltikse u majstorici i prošla dalje! Boston prokockao 3:1 u seriji - Embid i družina napravili čudo za pamćenje! (video)

Košarkaši Filadelfije izborili su plasman u polufinale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u majstorici prve runde u "TD Gardenu" savladali favorizovane Boston Seltikse rezultatom 109:100.

Filadelfija je tako postala tek 14. ekipa u istoriji NBA koja je uspela da dobije plej-of seriju nakon što je gubila sa 3:1. Sjajna Fila uspela je da veže tri uzastopne pobede, uključujući dve na parketu čuvenog TD Gardena Predvođeni sjajnim Džoelom Embidom, koji je odigrao lidersku partiju u ključnom meču, Siksersi su još jednom pokazali karakter i mentalnu čvrstinu. Embiid je nakon utakmice istakao koliko mu ova pobeda znači: "Igram protiv njih dugo i dosta mi je