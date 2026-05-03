Ubio rođenog brata, pa isplivala njihova strašna prošlost: Posle zločina u Tuzli otkriveni šok detalji o Eldinu i Elvisu

Elvis Selimović (44) iz Tuzle, koji je uhapšen jutros pod sumnjom da je u naselju Miladije sinoć ubio svog brata Eldina Selimovića, od ranije je poznat policiji po nasilničkom ponašanju i prodaji droge.

Podsetimo, u tuzlanskom naselju Miladije sinoć se odvijala porodična drama u kojoj je Elvis Selimović (44) iz istog naselja, kako se sumnja, teško ranio svoga brata Eldina Selimovića (40). Četrdesetogodišnji muškarac je veoma brzo podlegao povredama, dok se napadač dao u beg, ali je nekoliko sati kasnije uhapšen. Izvor blizak istrazi je rekao da su obojica od ranije poznata po počinjenju krivičnih dela. A prema dostupnim informacijama, obojica su bili uhapšeni