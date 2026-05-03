Nezapamćen šok u NBA: Džoel Embid izbacio jednog od favorita za prsten

Filadelfija Seventisiksersi prošli su u drugu rundu plej-ofa pošto su napravili senzaciju u NBA i izbacili su Boston Seltikse.

Filadelfija je u plej-of ušla na jedvite jade, preko plej-ina, ali je na kraju uspela da sruši Boston u "majstorici" pred gostujućim navijačima 109:100, za ukupnih 4:3 u seriji. Blistao je Džoel Embid koji je postigao čak 34 poena na ovoj utakmici, a imao je i 12 skokova i šest asistencija, videlo se da "daje sve" samo kako bi njegova ekipa ovoga puta napravila korak više i zato je posebno slavio posle utakmice. Uz njega je vrhunski meč odigrao Tajris Maksi koji je