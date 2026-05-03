"Niste platili dovoljnu cenu": Tramp odbrusio Iranu, "nemoguća" vojna opcija i dalje na stolu!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će razmotriti novi mirovni predlog Teherana, ali je odmah izrazio sumnju u njegove izglede, poručivši da Iran još nije "platio dovoljno visoku cenu".

Dve iranske poluzvanične novinske agencije, Tasnim i Fars, za koje se veruje da su bliske Revolucionarnoj gardi, objavile su da je Iran poslao Sjedinjenim Američkim Državama novi predlog od 14 tačaka preko Pakistana. "O tome ću vas obavestiti kasnije", rekao je Tramp o predlogu pre ulaska u predsednički avion, dodajući da će mu "sada dostaviti tačan tekst". Nedugo nakon razgovora sa novinarima, Tramp je na društvenim mrežama komentarisao novi predlog, napisavši da