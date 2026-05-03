Ovo je ubijeni Eldin iz Tuzle: Rođeni brat mu presudio iz vatrenog oružja, od mladića se opraštaju potresnim porukama

Sve se desilo kasno sinoć, a ubica je jutros uhapšen i sproveden u službene prostorije Uprave policije MUP-a TK, gde se vrši kriminalistička obrada.

Elvis Selimović je iz vatrenog oružja pucao na svog brata. Na lice mesta je odmah izašla ekipa SHMP Doma zdravlja Tuzla, ali za Eldina nije bilo spasa. Uviđaj ovog jezivog ubistva i dalje traje. Njime rukovodi dežurni tužilac Tužilaštva TK, a vrše ga istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK. Na društvenim mrežama se opraštaju od ubijenog Eldina Selimovića. "Da ti dragi Allah podari lepi džennet. Nisi zaslužio da nas na takav način