RHMZ objavio najnoviju vremensku prognozu i prvi put upalio ovaj alarm: Nagla promena stiže baš na Đurđevdan

Danas u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije, a samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom.

Na visokim planinama prolazno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan, istočnih smerova. Najviša temperatura od 16 do 23 °C, navodi se u novoj prognozi RHMZ-a. Slab jutarnji prizemni mraz očekuje se i početkom naredne sedmice, ali kao ređa pojava u odnosu na prethodna dva dana, navodi se u vremenskoj prognozi. Dnevne temperature u osetnom porastu - od ponedeljka do srede (04 - 06.05.) u većini mesta od 24