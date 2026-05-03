Vremenska prognoza za 3. maj: Sunčano i toplo za kraj produženog vikenda

Prema vremenskoj prognozi za nedelju 3. maj 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od dva do sedam stepeni uz lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 18 do 23 stepena uz slabije lokalne padavine. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 22 stepena. Jutarnja će biti oko sedam stepeni. Prema vremenskoj prognozi za ponedeljak 4. maj, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od šest do 10 stepeni, a najviša od 12 do 24