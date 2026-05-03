Zvezda uzvratila šamar Zlatiboru: 54 razlike u majstorici u Pioniru

Crvena zvezda deklasirala je Zlatibor 116:62 u "majstorici" četvrtfinala plej-ofa Košarkaške lige Srbije.

U napetom meču, sa podignutom tenzijom posle haosa u petak u Čajetini, crveno-beli su odigrali sa povišenim stepenom borbene gotovosti i ni na trenutak nisu spuštali nogu sa gasa protiv autsajdera. Šampion KLS-a uspeo je da nanese bolan poraz crveno-belima u petak, istorijski za KK Zlatibor, ali nije bilo realno da odigra ravnopravno i na terenu Zvezde protiv maksimalno motivisanih domaćina. Džordan Nvora ubacio je 26 poena, Nikola Đurišić i Ognjen Dobrić po 15,