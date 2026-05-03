Dan kad je Srbija zanemela: Tri godine od masovnog ubistva u "Ribnikaru", kada je ubijeno devet učenika i čuvar škole

Danas se obeležava tri godine od masovnog ubistva u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", kada je tada 13-godišnji K.K. ubio devet svojih školskih drugova i čuvara, a ranio šest osoba.

Na današnji dan pre tri godine maloletni K.K. u OOŠ „Vladislav Ribnikar“ počinio je masovno ubistvo. On je na učenike i zaposlene u školi koju je i sam pohađao pucao iz očevog pištolja. Tom prilikom ubijeni su Bojana Asović, Ana Božović, Katarina Martinović, Mara Anđelković, Ema Kobiljski, Sofija Negić, Andrija Čikić, Adriana Dukić, Angelina Aćimović i radnik obezbeđenja Dragan Vlahović. Šest osoba je ranjeno, među kojima pet učenika i jedna nastavnica. Od 2024.