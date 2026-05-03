Duži periodi sunčanog vremena: Maksimalna temperatura u porastu

Očekuju se duži periodi sunčanog vremena, dok će u brdsko-planinskim predelima i dalje biti uslova za kišu, a na najvišim planinskim vrhovima provejavaće sneg Maksimalna temperatura u porastu.

Nad Srbijom je u toku porast vazdušnog pritiska, što uslovljava duže periode sunčanog vremena, dok priliv toplijeg vazduha podiže dnevnu temperaturu. U nastavku dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i suvo. U brdovito-planinskim predelima biće uslova za dnevni razvoj oblaka i pojavu slabe kiše, dok se na visokim planinama očekuje i poneka pahulja. Duvaće umeren do pojačan istočni i jugoistočni vetar. Maksimalna temperatura od 16 stepeni do 23 stepena. I