Er Srbija: Uspostavljena direktna linija između Beograda i Bakua

Er Srbija je danas uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Bakua, a letovi do glavnog grada Azerbejdžana će se odvijati dva puta nedeljno.

Srpska nacionalna avio-kompanija saopštila je da će putnici iz Beograda moći sredom i nedeljom da idu u Baku, dok su letovi iz Azerbejdžana ka Srbiji planirani četvrtkom i nedeljom. Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek kazao je da će nova linija povezati Balkan i region Kavkaza te dodao da Baku predstavlja energetski, poslovni i kulturni epicentar, čiji značaj u globalnim okvirima neprestano raste.