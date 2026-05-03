Er Srbija: Uspostavljena direktna linija između Beograda i Bakua

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Er Srbija: Uspostavljena direktna linija između Beograda i Bakua

Er Srbija je danas uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i Bakua, a letovi do glavnog grada Azerbejdžana će se odvijati dva puta nedeljno.

Srpska nacionalna avio-kompanija saopštila je da će putnici iz Beograda moći sredom i nedeljom da idu u Baku, dok su letovi iz Azerbejdžana ka Srbiji planirani četvrtkom i nedeljom. Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek kazao je da će nova linija povezati Balkan i region Kavkaza te dodao da Baku predstavlja energetski, poslovni i kulturni epicentar, čiji značaj u globalnim okvirima neprestano raste.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poleteo prvi avion Er Srbije za Baku - uspostavljena direktna avio linija Srbije i Azerbejdžana

Poleteo prvi avion Er Srbije za Baku - uspostavljena direktna avio linija Srbije i Azerbejdžana

RTV pre 2 sata
Beograd i Baku povezani izravnim letom Air Serbije

Beograd i Baku povezani izravnim letom Air Serbije

SEEbiz pre 1 sat
Poleteo prvi avion "Er Srbije" za Baku, uspostavljena direktna avio-linija između Srbije i Azerbejdžana

Poleteo prvi avion "Er Srbije" za Baku, uspostavljena direktna avio-linija između Srbije i Azerbejdžana

RTS pre 1 sat
Er Srbija od danas leti i do ove destinacije

Er Srbija od danas leti i do ove destinacije

BizLife pre 1 sat
Er Srbija: Beograd i Baku od danas povezani direktnim letom

Er Srbija: Beograd i Baku od danas povezani direktnim letom

Nova pre 2 sata
Er Srbija uspostavila liniju Beograd – Baku

Er Srbija uspostavila liniju Beograd – Baku

Danas pre 2 sata
Er Srbije: Beograd i Baku od danas povezani direktnim letom

Er Srbije: Beograd i Baku od danas povezani direktnim letom

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanAzerbejdžanAir SerbiaJirži Marek

Ekonomija, najnovije vesti »

Za jačanje kapaciteta nerazvijenih opština do sedam miliona dinara iz budžeta

Za jačanje kapaciteta nerazvijenih opština do sedam miliona dinara iz budžeta

Nova ekonomija pre 20 minuta
Mali: Javne investicije i EXPO 2027 su glavni motori rasta Srbije

Mali: Javne investicije i EXPO 2027 su glavni motori rasta Srbije

NIN pre 55 minuta
Trik za ulazak u proces dobijanja američke vize - morate da odgovorite ''ne'' na ova dva pitanja

Trik za ulazak u proces dobijanja američke vize - morate da odgovorite ''ne'' na ova dva pitanja

Kamatica pre 35 minuta
Adnok, naftni gigant iz Emirata, obećao 55 milijardi dolara investicija do 2028. godine

Adnok, naftni gigant iz Emirata, obećao 55 milijardi dolara investicija do 2028. godine

Danas pre 1 sat
Jezik kao uslov za strane radnike: Sindikati pozdravljaju inicijativu, poslodavci kažu da nije potrebno

Jezik kao uslov za strane radnike: Sindikati pozdravljaju inicijativu, poslodavci kažu da nije potrebno

Euronews pre 1 sat