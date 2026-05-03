Iran predlaže kraj rata sa SAD u roku od 30 dana, dok Tramp sumnja u sporazum o tome

Najnoviji predlog Irana poziva na rešavanje spornih pitanja sa SAD u roku od 30 dana da bi se okončao rat, a ne da bi se samo produžilo sadašnje primirje, preneli su iranski državni mediji.

Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu rekao da razmatra novi iranski predlog, ali je izrazio sumnju da će on dovesti do sporazuma. Dodao je na društvenim mrežama da Iranci "još nisu platili dovoljno veliku cenu za ono što su učinili čovečanstvu i svetu u poslednjih 47 godina" od Islamske revolucije. Jusef Pezeškijan, sin i savetnik predsednika Masuda Pezeškijana, napisao je na Telegramu da i SAD i Iran sebe vide kao pobednike rata i da nisu spremni da odustanu.