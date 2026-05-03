Miljuš: Naprednjaci se takmiče ko će smisliti što gluplje objašnjenje kako bi sakrili prekid evropskog puta

Član Predsedništva Stranke slobode i pravde (SSP) Branko Miljuš ocenio je da Srpska napredna stranka neće uvesti Srbiju u Evropsku uniju, jer tamo, kako je naveo, nema mesta za korumpirane i sa kriminalom povezane režime koji suspenduju vladavinu prava, tuku neistomišljenike, kradu izbore i proganjaju nezavisne novinare.

Miljuš, koji je i narodni poslanik, poručio je u stranačkom saopštenju da je Srbiji, umesto kadrovskog ringišpila, potrebna vlast koja će snažno krenuti u proces usaglašavanja sa EU, uz insistiranje na punopravnom članstvu bez koga nema dobrog života, slobode, pravde i sigurnosti. "Kada šef operativnog tima za pristupanje EU Danijel Apostolović kao jedini dokaz režimske posvećenosti evropskim integracijama navede to što on i njegov tim postoje, to pokazuje da se