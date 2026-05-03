Od početka izraelskih napada na Liban više od 2.600 mrtvih

U napadima izraelske vojske na Liban, koji su počeli 2. marta, poginulo je najmanje 2.679 osoba, saopštilo je libansko Ministarstvo zdravlja i istaklo da ubijanje nije prestalo uprkos tome što je primirje između Izraela i Hezbolaha zvanično na snazi više od dve nedelje.

Od stupanja na snagu primirja u ponoć 17. aprila, u napadima izraelske vojske je poginulo najmanje 385 osoba, prema podacima Ministarstva zdravlja, prenosi BBC. Izraelska vojska je danas izdala hitan poziv na evakuaciju više gradova na jugu Libana, uključujući nekoliko gradova severno od reke Litani. Reka Litani, koja se nalazi nekoliko kilometara od granice Izraela, ključno je mesto u dugogodišnjem sukobu Izraela i Hezbolaha. Hezbolah je decenijama održavao