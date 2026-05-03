OPEK+ povećao kvote za proizvodnju nafte

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman, zemlje članice proširenje grupe Organizacije izvoznica nafte (OPEK+) povećale su danas svoje kvote za proizvodnju nafte.

To je bila očekivana odluka, potez koji je imao za cilj da pokaže kontinuitet grupe, uprkos šoku zbog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE). Grupa od sedam zemalja će dodati 188.000 barela dnevno svojim proizvodnim kvotama za jun, "kao deo svoje kolektivne posvećenosti stabilnosti tržišta nafte", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu OPEK-a. U saopštenju se uopšte ne pominju UAE, koji su protekle nedelje napustili alijansu. Izlaskom iz OPEK-a, Emirati