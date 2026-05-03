U saobraćajnom udesu na Novom Beogradu teško poveđena žena

Žena starosti 55 godina teško je povređena u saobraćajnom udesu noćas, na Novom Beogradu, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći, agenciji Beta.

Mlađi muškarac lakše je povređen u tom saobraćajnom udesu koji se desio oko 4 časa, na uglu Bulevara Zorana Đinđića i Bulevara umetnosti. Muškarac, od 22 godine, lakše je povređen u saobraćajnom udesu kod hotela Hiljadu ruža, na Avali. Ukupno je noćas služba Hitne pomoći intervenisala 103 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema, hipertenzije i srčanih smetnji. Od toga, na javnim mestima je intervenisala 16 puta.