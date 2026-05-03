Grčka obustavlja primenu novog sistema EES za srpske turiste? Iz konzulata objašnjavaju kako bi to izgledalo u praksi

Grčka najverovatnije neće zvanično suspendovati novi sistem ulaska u Evropsku uniju EES (Entry/Exit System) za građane Srbije, ali se očekuje njegova obustava tokom leta kako bi se izbegle velike gužve na granicama, potvrđeno je za Prvu televiziju.

Jelena Vujić Obradović, generalni konzul Srbije u Solunu, izjavila je za TV Prva da, iako neće biti zvaničnog dokumenta koji bi potvrdio suspenziju EES sistema između Grčke i Srbije, postoje obećanja i uveravanja zasnovana na dobrim odnosima dve zemlje, prenosi B92. „Od 1. juna do 30. avgusta biće suspendovan za građane Srbije. Primenjivaće se u noćnim satima, ali neće uticati na dodatne gužve“, navela je ona. šta čeka domaće turiste na grčkoj granici? U praksi to