Izrael širi flotu borbenih aviona: Od SAD kupuje nove eskadrile F-35 i F-15

Izrael će nabaviti još dve eskadrile lovaca F-35I Adir i F-15IA od Sjedinjenih Američkih Država, nakon iskustava iz nedavnog rata u Iranu, saopštilo je izraelsko Ministarstvo odbrane. Tokom vikenda, izraelski Ministarski komitet za nabavke odobrio je plan Ministarstva odbrane za kupovinu četvrte eskadrile F-35I od kompanije Lockheed Martin i druge eskadrile F-15IA od kompanije Boeing, u poslovima vrednim više milijardi dolara, prenosi "Tajms of Izrael".